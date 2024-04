La ruta de la droga a Europa

Centenars de farcells de droga confiscats per la policia en una de les seues operacions. - RTVE

En portada, l’espai informatiu de RTVE presentat per Lorenzo Milá, estrena una nova temporada (23.30 h) amb el documental Cocaína vía Guayaquil, que explica per què aquesta ciutat equatoriana ha sucumbit als clans del narcotràfic fins a convertir-se en una de les zones més violentes de Llatinoamèrica. En conseqüència, Espanya va batre tots els rècords de confiscació de cocaïna el 2023. Es van interceptar gairebé 100 tones, triplicant la xifra de l’any anterior. La major part d’aquesta droga, prop del 66 per cent, procedia d’una nova ruta que té el focus d’acció als ports de Guayaquil. El programa, que compleix quaranta anys d’emissions, s’endinsarà en les unitats especials de la policia que operen en primera línia contra el narcotràfic i controlen les màfies que dominen el mercat.