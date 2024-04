RTVE deixa en l’aire el fitxatge de 'La Resistencia' de David Broncano

detail.info.publicated efe detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La contractació d’un programa presentat per David Broncano per part de RTVE encara està en l’aire ja que finalment la nova presidenta interina, Concepción Cascajosa, no ha plantejat aquest assumpte al Consell d’Administració d’aquest dijous, al qual no ha assistit l’expresidenta Elena Sánchez. Així ho han assegurat a EFE fonts del Consell d’Administració, que han explicat que en el Consell s’han tractat propostes de contractació tècnica, de serveis i subministraments, però que la presidenta interina ha decidit suspendre la reunió quan tocava abordar els temes de contractació audiovisual, entre ells el del programa presentat per David Broncano.

Segons les mateixes fonts, Cascajosa ha decidit no abordar-lo perquè Elena Sánchez no ha participat en el Consell i no havia delegat el vot. Altres fonts del Consell han precisat a EFE, no obstant, que el quòrum es conforma amb els que assisteixen i no és obligatori delegar el vot. I també han recordat que els Estatuts Socials de la Corporació, al seu article 30, especifiquen que els acords del Consell s’adoptaran "per majoria absoluta dels consellers presents o representats, concurrents a la sessió, excepte en els casos que la llei requereixi que els acords es prenguin per majoria superior". Apunten, a més, que en cas d’empat, el vot del president o presidenta "decidirà la qüestió".

Cascajosa no ha plantejat cap proposta de contractació, encara que s’esperava que pogués mantenir-se en l’última que hi havia a sobre de la taula, abans de ser elegida presidenta interina: dos anys i 14 milions per cada un d’ells. Una proposta sobre la qual s’havien mostrat en contra els tres consellers del PP, i que no agradava tampoc a José Manuel Martín Medem (conseller elegit en el seu moment a proposta d’Unides Podem, però vinculat al PCE, avui integrat a Sumar), ni a la mateixa Elena Sánchez, a qui el tema li ha costat el seu cessament.

Elena Sánchez, que es va enfrontar per aquesta qüestió al Comitè de Direcció, i especialment al director de Continguts, també destituït en el mateix Consell en què ella va deixar de ser presidenta, es decantava per la contractació de Broncano d’un any en tot cas i marcant uns objectius d’audiència.

Medem també és de la mateixa opinió, però a més vol que els programes s’elaborin amb la coproducció de TVE.

D’aquesta forma, i amb aquests plantejaments, semblava també difícil que la votació tirés endavant malgrat l’absència d’Elena Sánchez, ja que si s’haguessin mantingut en les seues postures ella i Medem, la votació només podria haver comptat amb els vots favorables de Cascajosa, el del conseller del PSOE Ramon Colom, el del PNB i el d’un quart elegit per Podemos.

La contractació de Broncano es queda de nou aparcada possiblement per a un altre Consell, quan les posicions estiguin més atansades i quan existeixi una proposta que pugui aconseguir prou majoria. Segons ha informat RTVE en un comunicat, el Consell ha ajornat la decisió sobre la contractació dels projectes audiovisuals que figuraven en l’ordre del dia, juntament amb altres assumptes. La presidenta interina ha apel·lat a "la inseguretat jurídica en el procediment de la presa de decisions pendents" per suspendre aquesta reunió, que es "reprendrà pròximament".