La temporada revelació del Girona de Míchel, a '30 minuts'

L’espai 30 minuts estrena aquesta nit (22.05 h) el reportatge Orgull gironí, que s’endinsa en la temporada històrica del Girona Futbol Club a través dels seus protagonistes. L’èxit a nivell esportiu ha acabat transcendint en un fenomen social batejat com Orgull gironí, que ha arrelat entre els més joves. Quan falten 8 jornades per acabar la lliga, l’equip busca assegurar la plaça per jugar a la pròxima Champions League davant de la sorpresa del món del futbol. TV3 també emetrà el partit de la selecció absoluta femenina de Catalunya contra Paraguai des de Palamós (12.00 h). Les catalanes, marcades per absències com les d’Alèxia i Aitana, comptaran a les files amb la jugadora de l’AEM Meritxell Martorell. Per la seua banda, Danae Boronat narrarà l’encontre, amb l’anàlisi tècnica de Mireia Vera i Laura Brugués a peu de camp.