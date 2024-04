Almacelles serà el representant de Catalunya a 'El Grand Prix' 2024

El municipi d’Almacelles és un dels catorze seleccionats per participar en el programa El Grand Prix 2024. La localitat del Segrià representarà Catalunya en el mític concurs de TVE presentat per Ramón García, que va tornar a emetre’s l’estiu passat després de 18 anys fora d’antena. L’alcalde de la localitat, Joan Bosch, va afirmar, en declaracions a SEGRE, que “estem molt contents de ser un dels seleccionats en un programa que es veurà a tot arreu i serà una promoció molt gran per a nosaltres”. Bosch detalla que la proposta “era una gran oportunitat per al municipi i el vídeo que vam enviar al programa –amb la participació de veïns– va ser un èxit”. El 21 de maig vinent, tres autocars amb uns 180 habitants d’Almacelles es desplaçaran fins a Madrid per gravar els episodis que s’emetran entre els mesos de juliol i agost.