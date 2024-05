El públic escollirà qui ha de tornar a 'Eufòria', a la gala de relleu

Per primera vegada a Eufòria, un concursant haurà d’abandonar el programa i serà substituït per un dels ja expulsats. Aquesta nit, a les 22.00 h, TV3 serà escenari del que el format ha batejat com una gala de relleu. En primer lloc, els set concursants que encara romanen al programa interpretaran les seues cançons assignades. Entre els que es resisteixen a la zona de perill es troba el lleidatà Lluís Sánchez, que està previst que canti Beautiful Things de Benson Boone. El jurat valorarà cada actuació i, finalment, serà el públic qui decidirà qui marxa. La seua plaça se la disputaran els ja expulsats Hugo, Tamara, Dounia, Yuk, Rangel, Pau Culleré, Fredrik, Bita i Lluna. Durant tota la setmana, els exconcursants han fet campanya per captar vots, ja que serà l’audiència la que decidirà quin dels expulsats torna avui al format.