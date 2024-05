La 2 ofereix l'estrena d'Eurovisió, amb la primera semifinal

El festival Eurovisió 2024 comença aquesta nit (21.00 hores) amb la primera semifinal, que podrà seguir-se en directe a La 2 des de Malmö, Suècia. Espanya està automàticament classificada per a la final de dissabte vinent, igual com els altres països del Big Five (França, Itàlia, Regne Unit i Alemanya) i Suècia, com a última guanyadora. La resta de participants buscaran una de les deu places en joc en cada una de les semifinals per assegurar la seua participació en la cita definitiva. Nebulossa, el duo que representarà Espanya en el certamen, va fer cap al país escandinau després d’un acte de comiat a Ondara, un municipi alacantí de poc més de 7.000 veïns d’on provenen els artistes del grup, Mery Bas i Mark Dancausa. Els veïns d’aquesta població també han esgotat les 3.400 entrades per seguir l’actuació en una pantalla gegant.