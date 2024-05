L’humorista Carlos Latre ha aconseguit un acord amb Mediaset España per tornar a Telecinco la pròxima temporada. La cadena prepara un nou format per a l’access prime time, la franja entre les 21.30 hores i les 22.30 hores, per fer front al lideratge d’El Hormiguero i al programa que prepara RTVE amb el fitxatge de David Broncano.