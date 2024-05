La participació d'Israel centra totes les mirades a la final d'Eurovisió

La 1 emet aquesta nit (21.00 h) la final del festival d’Eurovisió, que arriba amb totes les mirades posades sobre les reaccions a la participació d’Israel per l’atac sobre la franja de Gaza. La representant israeliana Eden Golan va passar de ronda a la semifinal de dijous, en una jornada que no va estar exempta de polèmica, especialment en la roda de premsa posterior a la gala amb dards enverinats d’alguns dels companys. Tampoc no han passat desapercebudes algunes protestes com el mocador de simbologia palestina que va mostrar Eric Saade, un dels protagonistes de l’opening de la primera semifinal, o la recollida de firmes que va llançar ahir Sumar per exigir l’expulsió d’Israel de la final. L’estat jueu actuarà en sisena posició, mentre que Nebulossa ho farà en vuitena plaça. El certamen es podrà seguir per primera vegada en català al dual de La 1.