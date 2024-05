El documental (23.15 hores) estrena Banksy i la noia robada, una reflexió sobre el paper de les lleis al món de l’art urbà. La producció pren com a punt de partida el robatori d’una porta d’emergència de la sala Bataclan de París, on Banksy va pintar La nena trista per homenatjar les víctimes de l’atemptat del 2015.