Tot a punt a Almacelles per a la participació en 'El Grand Prix' 2024

Almacelles s’estrena dimarts vinent en el concurs de TVE El Grand Prix del verano, que s’emetrà a partir del mes de juliol a La 1. El municipi del Segrià va ser un dels 14 escollits entre 470 candidats i serà l’únic representant català. L’alcalde, Joan Bosch, va afirmar ahir en la presentació que “intentarem posar Almacelles al mapa” gràcies a l’aparador mediàtic que suposa el programa, ja que “malgrat que busquéssim una campanya per promocionar-nos, no en podríem trobar una de tan ben feta”. Una comitiva de 130 veïns, trenta dels quals participaran en les proves, sortirà la matinada de dimarts cap a Madrid per competir contra un altre poble que encara no coneixen. Bosch va detallar que, en cas de guanyar els 30.000 euros del concurs, els invertiran en “els hàbits saludables i l’exercici físic dels joves del poble”.