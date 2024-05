'30 minuts' s'endinsa en els orígens de la revolta pagesa

Una nova entrega del 30 minuts s’estrena aquesta nit (a les 22.05 hores) a TV3 sota el nom Revolta pagesa. Es tracta d’una producció associada de 3Cat i Bas que mostra com es van gestar les mobilitzacions dels pagesos d’enguany i analitza els motius de les reivindicacions del sector. Entre el 6 i el 7 de febrer del 2024, 4.000 tractors van ocupar els carrers de Barcelona per alertar de la mort de la petita pagesia catalana. Aquesta protesta no la va liderar cap sindicat (com va passar en altres països europeus en les mateixes dates), sinó que tot va començar a partir d’un missatge de WhatsApp escrit per un pagès anònim. A través del relat dels protagonistes i els seus missatges, el documental descobreix com es van desenvolupar els fets i s’endinsa en les relacions personals, els sentiments i les reivindicacions dels professionals del camp.