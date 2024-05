TV3 estrena 'El tros'

El concurs El tros arriba aquesta nit (22.05 hores) a TV3 per buscar la millor parella de camperols, formades per un urbanita i un company amb àmplia experiència en el sector agroramader. Anna Simon presentarà el format amb l’ajuda i l’assessorament de l’activista rural lleidatana Marina Pifarré i l’influencer mallorquí Miquel Montoro, que seran els jutges. En cada programa també intervindrà un expert en la matèria del dia que avaluarà la destresa dels concursants i els advertirà sobre les dificultats de les tasques a realitzar. Les deu parelles es dividiran en dos grups que competiran per mostrar la seua destresa en les proves que tindran lloc en una masia del Gironès. Els perdedors de cada episodi seran nominats per abandonar el programa i el tàndem vencedor al final del concurs guanyarà 10.000 euros.