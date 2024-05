En primicia (22.50 hores), el programa d’entrevistes conduït per Lara Siscar, ofereix aquesta setmana una entrega dedicada a la periodista catalana Rosa Maria Calaf, una de les cares més conegudes d’RTVE, on va exercir la major part de la seua carrera. També va ser una de les impulsores de TV3 i va publicar reportatges molt trencadors per a l’època.