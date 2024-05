'La febre dels metalls' i la mineria respectuosa al '30 minuts'

Una nova entrega del 30 minuts s’estrena aquesta nit (a les 22.05 hores) a TV3 sota el nom La febre dels metalls. Es tracta d’una producció pròpia de 3Cat que exposa les intencions d’Europa d’obrir jaciments de minerals estratègics (com el coure, el liti o el cobalt) claus per a l’elaboració de mòbils, bateries i vehicles elèctrics. L’objectiu és reduir la dependència de la importació xinesa d’aquestes matèries primeres. Mentre que els moviments ecologistes aposten pel reciclatge i la reducció del consum, els geòlegs defensen que una mineria respectuosa és possible i que pot potenciar la capacitat de negociació amb la Xina.

El documental mostra que Catalunya també disposa de reserves de minerals estratègics. Llocs com el cap de Creus acullen liti i coltan, i a les muntanyes de Poblet es pot trobar platí, pal·ladi i cobalt.