'L'efecte TikTok' i la preocupació per la desinformació en xarxes socials

Una nova entrega del 60 minuts s’estrena aquesta nit (a les 22.05 hores) al Canal 33 sota el títol L’efecte TikTok. Es tracta d’una producció britànica dirigida per Katie Rice per a la BBC que mostra els efectes perillosos d’aquesta aplicació en la societat.

Durant el documental, la periodista Marianna Spring, experta en desinformació i xarxes socials de la BBC, exposa els resultats d’un any d’investigació sobre com les conductes perjudicials dels usuaris de TikTok es traslladen al món real. La mecànica de la xarxa social, basada en un algoritme que viralitza els continguts sense tenir en compte la seua veracitat, provoca la proliferació de la desinformació. A causa que no existeix cap regularització per censurar les informacions perilloses, per a Spring, això s’ha convertit en una nova preocupació social de primer ordre.