Josep Maria Flotats protagonitza el 'Sense ficció', aquesta nit a TV3

El programa Sense ficció de TV3 emet aquesta nit (a les 22.05 hores) el documental Tot assajant Flotats. Aquesta producció de 3Cat té com a protagonista l’actor i director de teatre Josep Maria Flotats, considerat un dels més prestigiosos de la dramatúrgia catalana. El 1995, Flotats va assumir la direcció del Teatre Nacional de Catalunya, però només dos anys després va ser destituït. Flotats es va mudar a Madrid, on va continuar la seua carrera al món del teatre i va crear la seua pròpia productora teatral. Ara, diversos anys després, l’actor torna als escenaris catalans amb l’obra Voltaire-Rousseau, la disputa. El documental acompanyarà l’elenc d’artistes i tècnics des de la preparació de l’espectacle. També entrevistarà figures destacades del teatre català com Pep Planas i Núria Espert, sobre el llegat de Flotats al món del teatre.