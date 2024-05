El judici per plagi contra 'Eufòria', el 19 de juny

El judici per plagi contra el programa musical Eufòria després de la denúncia presentada per Toni Cruz i Josep Maria Mainat, creadors d’Operación triunfo i membres de La Trinca, serà el 19 de juny vinent. Van presentar una demanda per plagi contra el concurs musical de TV3 Eufòria. El juliol de l’any 2022, Cruz i Mainat van fer pública una carta oberta explicant que es plantejaven denunciar la productora del concurs que emet actualment TV3, Veranda, per plagi.

Toni Cruz va acusar Eufòria de reproduir “punt per punt l’experiència, les mecàniques, els elements del format, els personatges i la terminologia del nostre xou, sense reconèixer la seua autoria i sense comptar amb el beneplàcit dels seus creadors originals”. També es van lamentar que ni TV3 ni la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals no hi van contactar.