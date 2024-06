Brad Pitt, angoixat per la distància amb els seus fills, que busquen desvincular-se d’ell

La separació entre Angelina Jolie i Brad Pitt va passar fa anys, però els conflictes entre ells continuen sent de gran interès públic. A més de les disputes legals, com la de la vinya francesa, la relació deteriorada de Brad Pitt amb els seus sis fills -Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox i Vivienne- ha atret molta atenció.

Alguns dels fills han decidit eliminar el cognom del seu pare. La més recent en fer-ho va ser Shiloh, que va contractar i va pagar el seu propi advocat per gestionar la seua petició. Según Us Weekly, aquesta decisió ha devastat Brad Pitt: "Per a ell, més que un canvi de nom, això simbolitza un distanciament profund que s’ha estat gestant durant anys. Shiloh solia ser molt propera al seu pare, però aquesta relació ha canviat en els últims anys", va assenyalar una font.

Una altra font va comentar: "Desafortunadament, Brad té poca relació amb els seus fills. Encara que no vol renunciar-hi, saber que estan eliminant el seu cognom és molt trist. Brad està provant de mostrar-se fort, però en privat li resulta extremadament difícil acceptar-lo". Des del divorci, els nens han lluitat per perdonar i reconnectar amb Brad, mentre que Angelina ha estat la principal figura parental, criant-los amb amor i mantenint-los allunyats del seu pare.

Angelina Jolie i Brad Pitt

La relació de Brad amb Maddox i Pax és gairebé inexistent, i té poca comunicació amb Zahara. Maddox, profundament afectat per l’incident de l’avió, ha assumit el paper de protector d’Angelina. La situació és diferent amb Knox i Vivienne, a qui Brad veu esporàdicament: "Solia fer Facetime amb ells i estava més involucrat en les seues vides, però la dinàmica ha canviat", va esmentar una altra font.

De Los Angeles segueix perseguint Brad per l’assumpte de la vinya Miraval, mentre que ell només vol veure els seus fills: "Angelina és qui ho persegueix per Miraval, Brad només està tractant de veure els seus fills, no d’enderrocar-la a ella ni als seus negocis". La font també va assenyalar que les opinions dels fills grans han influït en les decisions dels més petits.

L’actriu, després del seu divorci, va voler trencar qualsevol relació amb l’actor

Brad fa tot el possible per consentir els seus fills quan estan amb ell: "Demana els seus dinars favorits i aprofita al màxim aquelles poques hores. És molt reservat i prova de no ser fotografiat". En contrast, Angelina sembla més conscient de la seua imatge pública: "Ella sap quan l’estan observant i manté la seua imatge de madre afectuosa".

Tanmateix, hi ha els qui justifiquen les decisions dels fills: "Els nens saben el que han viscut. Suggerir que Angelina els controla és incorrecte. No pots agredir la teua dona i fills i després queixar-te que ella els ha posat en contra teu. Això no està bé. Brad hauria de deixar anar aquesta baralla i permetre que els seus fills trobin pau i curació".