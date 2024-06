Miguel Bernardeau es tatua la cara i el cos durant el seu viatge per l’Amazones

L’actor Miguel Bernardeau, conegut pel seu paper en la sèrie "Elit", ha decidit prendre un descans de la rutina i disfrutar d’unes vacances al Brasil, acompanyat d’amics propers. Durant la seua estada, Bernardeau es va submergir en la riquesa natural i cultural de la selva amazònica, participant en experiències úniques i explorant noves tradicions.

Durant el seu viatge, Bernardeau es va aventurar a la selva amazònica, on va ser vist navegant en una canoa de fusta pel riu Croa, a prop de Cruzeiro do Sul. Un dels moments més destacats del seu viatge va ser la trobada amb la tribu Yawanawá en la reserva indígena d’Acre. Coneguts pels seus impressionants tatuatges, els yawanawá utilitzen pintura natural de genipa per crear dissenys que poden durar fins 15 dies.

Intrigat per aquesta tradició, Miguel Bernardeau va decidir participar en el ritual de tatuatge. En una cabana de fusta, dos membres de la tribu van tatuar l’actor durant diverses hores, deixant-li un disseny impressionant que va lluir amb orgull. A més, Bernardeau va tenir l’oportunitat de conversar amb Biraci Yawanawa, líder espiritual de la Aldea Sagrada, conegut pel seu treball en la preservació de l’Amazones i els seus pobles autòctons.

Miguel Bernardeau durant el seu viatge per l’AmazonesInstagram

L’actor també va conèixer Nawashahu Yawanawa, una cantant de la tribu que compon cançons medicinals per a les seues cerimònies. L’artista va compartir a les seues xarxes socials imatges de l’actor tatuat i va expressar la seua gratitud per la visita de Miguel: "Gràcies Miguel, un plaer haver-te conegut". Bernardeau va respondre: "Gràcies per tot. Espero tornar a veure’t aviat".

Després d’aquesta experiència enriquidora, Miguel Bernardeau sembla haver recarregat energies per enfrontar els seus nous projectes. Després de la seua participació en la sèrie "Guineu", l’actor es prepara per al seu paper en la minisèrie "Querer", que narra l’història d’una família dividida per l’abús.

Miguel BernardeauInstagram

Recentment, han circulat rumors sobre una possible relació entre Miguel Bernardeau i l’actriu Ester Expósito. Aquests rumors es van intensificar quan van ser vistos besant-se al barri madrileny de Puerta de Hierro, segons una exclusiva d’una coneguda revista. Durant la desfilada de Desigual a Barcelona, una periodista li va preguntar a Expósito sobre la veracitat d’aquests rumors. L’actriu, amb un somriure còmplice, va respondre: «Jo quan us he contestat a aquestes coses? No us contestaré. Però jo estic molt bé, molt contenta.»

Encara que no va voler confirmar res, Expósito va deixar entreveure que "hi havia llum als seus ulls", suggerint que està il·lusionada amb un amor, però va preferir mantenir el misteri. Miguel Bernardeau, fill de l’actriu Ana Duato i el productor Miguel Ángel Bernardeau, també ha tingut una relació prèvia amb la cantant Aitana.