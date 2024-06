Laura Sánchez i David Ascanio se separen després de quinze anys junts

Laura Sánchez, de 43 anys, i David Ascanio, de 48, han decidit posar fi a la seua relació després de sis anys de matrimoni i quinze anys junts. La notícia, que va sortir a la llum aquest dimecres 6 de juny, n’ha sorprès molts, encara que la ruptura va passar fa uns mesos.

Segons alguns mitjans, la separació es deu a una crisi que la parella va travessar temps enrere. Malgrat l’afecte que es tenen, Laura i David no van aconseguir superar aquesta sotragada en la seua relació. La decisió de prendre camins separats no va estar marcada per enfrontaments ni terceres persones.

Laura Sánchez i David Ascanio.Xarxes socials.

Actualment, Laura Sánchez continua vivint a la casa que van compartir en el centre de Madrid, mentre que David Ascanio s’ha mudat a un nou domicili. La notícia de la separació ha estat inesperada per a molts, ja que fins fa poc, la parella semblava sòlida i feliç. El febrer passat, se’ls va veure junts i de la mà en l’aniversari de Bibiana Fernández, el que no deixava entreveure la crisi que estaven vivint.

Un detall indicatiu de la crisi va ser l’absència d’un missatge públic de David a Laura el 29 de maig, dia en què la model va celebrar el seu 43 aniversari. Curiosament, va ser en un aniversari el 2009 on Laura i David es van conèixer i van començar la seua relació. Aleshores, Laura ja era mare de Naia, la seua única filla, fruit de la seua relació amb Aitor Ocio.

Foto d’un viatge de la parella.Instagram

El 29 de juny de 2018, després de nou anys junts, Laura i David van decidir casar-se a Tenerife, la terra natal de David. El casament va marcar un moment especial en la seua relació, consolidant encara més la seua unió.

En una entrevista el 2023, Laura Sánchez va compartir una de les claus de la seua duradora relación:"El nostre secret és que ens veiem molt poc, això és molt important. Cada un té la seua vida laboral i personal, i quan estem junts en gaudim molt".

En aquesta mateixa entrevista, Laura només tenia paraules d’elogi per a David: "És molt sensible, supersensible, criat amb dones, té un costat femení molt desenvolupat i, per tant, és molt empàtic amb les dones. És un gran cuiner". La seua única crítica cap a ell era la seua falta d’organització: "És caòtic, com a bon bohemi."

Encara que ara els seus camins s’han separat, l’afecte i la cordialitat entre ells romanen intactes. De moment, ni Laura Sánchez ni David Ascanio no han fet declaracions públiques sobre el seu divorci, mantenint la discreció que ha caracteritzat la seua relació durant aquests 15 anys.