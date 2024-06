Ángela, guanyadora de Masterchef 12, podrà fer el seu somni realitat i obrir el seu restaurant

Ángela ha conquerit el títol de campiona en la dotzena edició de MasterChef. Amb només 29 anys, aquesta talentosa valenciana ha demostrat ser una força imparable a la cuina. Resident a Madrid, la seua trajectòria de vida inclou experiències als Estats Units i Austràlia, així com visites a diversos països exòtics, la qual cosa li ha permès conèixer i fusionar diferents cultures gastronòmiques.

Professionalment, Ángela treballa com a publicista i gestora de talents, i en el seu temps lliure, es dedica a la bateria. La seua passió per la cuina és una herència familiar: la seua mare era propietària de diversos negocis d’hostaleria a València. Ángela somia obrir un restaurant juntament amb la seua parella, un projecte que ara està un pas més a prop gràcies a la seua victòria en MasterChef.

El desenllaç de la competència va ser electritzant, amb Ángela i María enfrontant-se en un duel final que va mantenir en tensió a l’audiència. Ambdues concursants van rebre elogis excepcionals per part del jurat, demostrant un nivell culinari excel·lent.

Les finalistes, Angela i María.RTVE

Al llarg de la temporada, Ángela es va destacar per la seua consistència i habilitat, cometent pocs errors i mantenint-se sempre un pas endavant dels seus companys. La seua actitud serena i enfocada li va permetre avançar sense conflictes, dedicant-se per complet al seu objectiu d’arribar a la final i guanyar.

Un pacte entre dames

A més del seu talent culinari, Ángela va demostrar ser una persona generosa i de gran cor. Abans del duel final, tant ella com la María en van fer una promesa especial: la guanyadora pagaria el mateix curs de cuina a l’altra, ja que ambdós comparteixen el mateix somni de dedicar-se professionalment a la cuina. Aquest gest va reflectir no només l’esportivitat, sinó també la camaraderia que es va desenvolupar entre elles al llarg de la competència.

Angela guanyadora de Masterchef 12.RTVE

Ángela és una guanyadora justa i exemplar, que no només ha brillat per les seues habilitats culinàries, sinó també per la seua integritat i esperit de col·laboració. La seua victòria en MasterChef 12 no només marca una fita en la seua carrera sinó que també n’inspira molts a seguir els seus somnis amb dedicació i passió.

Ara, amb el trofeu a les seues mans, Ángela està llesta per portar el seu amor per la cuina a noves altures, i el seu pròxim pas podria ser la realització del seu somni d’obrir un restaurant. Sens dubte, el seu viatge en MasterChef és només el començament d’una prometedora carrera al món de la gastronomia.