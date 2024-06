La Duquessa de York, Sarah Ferguson, vol sortir a la sèrie 'Els Bridgerton'

En una recent aparició en el programa Good Morning Britain, Sarah Ferguson, coneguda afectuosament com a Fergie, va expressar el seu desig d’unir-se a l’elenc de la popular sèrie Los Bridgerton. Aquesta no seria la seua primera incursió en televisió, ja que ha tingut aparicions en sèries icòniques com Friends i The Vicar of Dibley.

Durant l’entrevista, Ferguson va mostrar el seu entusiasme en compartir amb la copresentadora Susanna Reid: “Vull ser a Bridgerton. Susanna, anem a Bridgerton”. Reid va respondre en to jocós, suggerint que la duquessa tenia més possibilitats d’aconseguir un paper en la sèrie abans que ella mateixa.

Els Bridgerton, ambientada en l’alta societat londinenca durant la Regència anglesa, gira entorn de les famílies Bridgerton i Featherington. Atès el rerefons de Ferguson en la reialesa i l’alta societat, el seu interès en la sèrie no sorprèn.

La tercera temporada de Los Bridgerton a Netflix ha estat un gran èxit. Amb una audiència que espera amb ànsies més episodis, el drama d’època continua sent molt comentat. En aquest context, Sarah Ferguson ha revelat quin personatge li agradaria interpretar en la sèrie.

Ferguson va confessar que el seu personatge favorit és Penelope Featherington, qui originalment gairebé va ser interpretada per una altra actriu. “Crec que Lady Penélope hauria de tenir una amiga pèl-roja com jo”, va dir Ferguson. Reid, entusiasta, va respondre: “Perfecte. Parlem amb Shonda Rhimes i et portem”. Ferguson va assegurar que faria pública la seua aspiració, animada per Reid.

El desig de Sarah de participar en Los Bridgerton no va passar desapercebut. La seua aparició en Good Morning Britain va ser compartida àmpliament en TikTok, rebent suport dels fans de la sèrie. Molts van suggerir que Ferguson seria ideal per interpretar la tieta de Lady Penelope, en lloc d’una amiga. El personatge de Penélope, interpretat per Nicola Coughlan, ha estat objecte de gran atenció, especialment després dels comentaris nocius sobre el cos de l’actriu, que la van portar a parlar obertament.

La resposta del públic ha estat positiva, amb nombroses peticions en xarxes socials perquè la duquessa es una a l’elenc. La idea de veure Sarah Ferguson a Los Bridgerton ha capturat la imaginació de molts, i caldrà esperar per veure si el seu desig es fa realitat amb un cameo en futures temporades.