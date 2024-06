Lleida Televisió estrena avui un capítol especial d''Em çò qu'èm'

Lleida TV estrena en exclusiva aquesta nit (22.15 h), per la revetlla de Sant Joan, un capítol especial de la sèrie aranesa Em çò qu’èm, una producció original juntament amb el Conselh Generau d’Aran. A Eth Haro-Aventura ena UB, la “influaran”, la protagonista de la sèrie, s’atansarà a l’edifici històric de la Universitat de Barcelona per parlar amb els estudiants sobre les Hèstes deth Huec, les festes de l’Haro a Les i del Taro a Arties. Al capítol hi participen un grup d’alumnes dels cursos d’aranès que ofereix el servei lingüístic de la UB i que, al seu torn, és el promotor i col·laborador d’aquesta estrena extra. El capítol es va rodar el maig passat en els mateixos espais on es va gravar la popular sèrie Merlí. Després, Lleida TV retransmetrà en directe la Crema deth Haro de Les, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat, amb el periodista David Figuerola.