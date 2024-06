SX3 emetrà aquest estiu més d’una dotzena de pel·lícules en català de l’estudi d’animació Ghibli. Entre els films hi ha tres estrenes que per primera vegada es veuran en català: La princesa Mononoke, El record de la Marnie i El vent s’aixeca. Així, 3Cat aposta per un cine en català que farà créixer el contingut audiovisual per al públic infantil i familiar.