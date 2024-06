Valls presentarà 'That's my jam' - RTVE

Arturo Valls serà el nou presentador de That’s my jam: que el ritmo no pare, un concurs musical que s’emetrà a La 1 en què dos equips que formaran conegudes estrelles competiran, a través de diferents proves i jocs, per demostrar les seues habilitats musicals. El nou concurs produït per RTVE ja ha començat els enregistraments.