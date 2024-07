El desconegut poble costaner espanyol on estiuegen des d'Alejandro Sanz a Matt Damon

Espanya, coneguda globalment per ser una destinació turística de primer nivell, rep milions de visitants internacionals cada any. Amb les seues platges daurades, clima assolellat, exquisida gastronomia i rica oferta cultural i patrimonial, el país captiva a turistes de totes parts del món.

Las Islas Baleares i la costa andalusa són destinacions de platja populars entre turistes i celebritats. No obstant, existeixen altres racons al litoral espanyol que comparteixen aquests atractius però amb menys afluència turística. Recentment, el diari britànic The Sun ha destacat a la pintoresca localitat de Jávea com un d’aquests tresors amagats.

Ubicada a la Costa Blanca, Jávea ha estat nomenada per The Sun com la millor destinació vacacional de la costa espanyola. Aquesta recomanació es basa en la seua excel·lent ubicació, platges de sorra blanca i aigües cristal·lines guardonades amb la bandera blava, i el seu encantador nucli antic, ple d’estrets carrerons d’estil medieval. La gastronomia mediterrània local és un altre dels seus grans atractius, oferint una varietat de plats frescos i deliciosos.

A més, Jávea gaudeix d’un dels millors climes del món, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que el descriu com "assolellat i temperat durant tot l’any, amb baixa humitat". Aquest clima perfecte fa de Jávea un lloc ideal per a disfrutar d’unes vacances relaxants en qualsevol època de l’any.

Encara que Jávea no és tan famosa com Eivissa o Marbella entre les celebritats, la cala del Portitxol s’ha convertit en un refugi mediterrani per a alguns famosos nacionals i internacionals que busquen un lloc tranquil i plàcid. En els últims anys, molts rostres coneguts han visitat aquesta cala, que destaca per la seua bellesa natural i el seu ambient serè. Entre els visitants famosos es troben l’actor Matt Damon, qui ha elegit Jávea en diverses ocasions per a les seues vacances familiars, i personalitats espanyoles com Alejandro Sanz, Pablo Motos i Dulceida.

Alejandro Sanz gaudint d’una paella a Javea.Instagram@alejandrosanz

La cala del Portitxol és també un lloc popular a Instagram, gràcies al seu impressionant paisatge que combina aigües turqueses i penya-segats escarpats. Altres de famosos que han gaudit d’aquest paradís inclouen els Gemeliers, Belén Hostalet, Pilar Rubio, Fernando Tejero, Macarena García i Sofía Ellar.

Fernando Tejero a la famosa Cala Clemence de JáveaInstagram

Jávea ofereix tot el necessari per a unes vacances perfectes: platges de somni, una rica herència cultural, deliciosa gastronomia i un clima immillorable. Per a aquells que busquen una destinació menys massificada però igualment atractiva, Jávea és l’elecció ideal. Ja sigui que desitgis relaxar-te a les seues platges, explorar el seu nucli antic o simplement disfrutar del seu clima assolellat, Jávea promet una experiència inoblidable per a tota la família.