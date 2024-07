Fayna Bethencourt: "No deixarà d’assetjar-me, fins i tot des de presó"

Malgrat que Navarro es troba rere les reixes, Fayna Bethencourt sent que la seua batalla no ha acabat. La canària està convençuda que, encara que Navarro estigui empresonat, el seu malson no ha arribat a la seua fi i la seua exparella continuarà assetjant-la. "No deixa de perseguir-me", va afirmar, subratllant la gravetat de la situació que encara enfronta.

Fayna Bethencourt va expressar el seu "alleujament" després de la captura de la seua exparella i agressor, Carlos Navarro. Després de gairebé dos anys com a fugitiu, Navarro va ser traslladat a la presó de Brians 2, on compleix una condemna de cinc anys i vuit mesos per maltractament habitual, lesions, amenaces i vexacions lleus contra la mare dels seus fills.

Bethencourt admet estar en "xoc emocional" després de la detenció de Navarro, revivint el trauma que va patir durant la seua relació. L’ansietat crònica derivada del seu passat amb Navarro ha provocat greus crisis de salut a Fayna. “Vaig tenir un atac de pànic, tenia la mandíbula bloquejada, em vaig quedar paralitzada. No podia ni parlar, l’ansietat era tan forta que serrava la mandíbula. Em va venir tot a sobre”, va confessar en una recent entrevista

Imatge de la carta enviada per Carlos Navarro emesa per TardesARMediaset

Encara que estableixi alleujament per la detenció, Fayna no considera que el seu calvari hagi acabat. La seua experiència amb Navarro li ha ensenyat que sempre n’hi ha més per vindre. “No tinc la sensació que sigui el final de la història, amb ell, desgraciadament, mai ho és. Sé que, igual que va tenir la barruda de parlar quan estava amagat, ara escopirà verí contra mi. Morirà matant. Continuarà anant contra mi”, va expressar amb fermesa.

Per a Fayna, residir a les Canàries ha estat vital per a la seua supervivència. “Si visqués a la península, probablement seria molt pitjor del que estic... o no estaria”, va afirmar amb claredat. Sempre ha considerat que es va tardar massa a localitzar Navarro, però finalment, gairebé dos anys després, va rebre la notícia que tant esperava. “A això de dos quarts de sis del matí va sonar el telèfon. El policia es va identificar i em va dir: ‘Hem arrestat a Carlos Navarro’”, va relatar Fayna. L’operació va comptar amb la participació de més de 30 efectius policials.

Fayna va explicar el seu calvari en el programa 'Viatjant amb Chester'.Mediaset

Malgrat la detenció, l’infern de Fayna està lluny d’acabar. Dies després del seu ingrés a la presó, Navarro ja ha fet arribar una carta als mitjans de comunicació. En la missiva enviada al programa TardeAR, Navarro acusa Fayna d’impedir-li el contacte amb els seus fills, dels quals ha perdut la pàtria potestat a causa de la seua condemna. A la carta, Navarro, qui assegura haver patit depressió, es mostra desesperançat sobre la possibilitat de restablir la seua relació amb ells.