Kevin Costner enamorat de nou ¡però no d'una dona!

L’actor Kevin Costner ha confessat estar "enamorat" novament, però aquesta vegada l’objecte del seu afecte és un adorable cadell de Labrador que recentment es va unir a la seua família. Aquesta nova incorporació ha portat alegria a la vida de l’oscaritzat director, especialment ara que comença una nova etapa com a solter després del seu polèmic divorci de Christine Baumgartner, la seua esposa durant gairebé vint anys.

Costner no ha dubtat a compartir fotos del seu nou company en xarxes socials, on els seus seguidors han omplert d’elogis al cadell. Aquest nou membre de la família, anomenat Bobby, ha estat una font de consol i felicitat per a l’actor, ajudant-lo a suportar els difícils moments després de la separació.

El divorci de Costner i Baumgartner es va veure embolicat en controvèrsies, especialment després que Christine confirmés la seua relació amb Josh Connor, que havia estat veí de la parella. Durant el judici, Costner va insinuar que no podia assegurar que la seua exesposa no li hagués estat infidel, sospites que finalment es van confirmar. Aquest descobriment va ser un dur cop per a l’actor, que va veure com s’enfonsava la seua família.

BobbyInstagram

Tanmateix, malgrat aquests desafiaments, Costner ha trobat a Bobby un nou motiu per somriure. En una entrevista amb People, l’actor va descriure el seua primera trobada amb el cadell com a "amor a primera vista". Des que va presentar Bobby en el seu compte d’Instagram al febrer, la connexió entre ells s’ha enfortit, destacant per l’afecte mutu i les característiques compartides.

Durant l’entrevista, Costner va reflexionar sobre la relació amb la seua mascota, comparant-la amb el seu propi comportament. "Soc com Bob", va explicar. "Bob es puja al cotxe sense importar on anem. És mandrós; tot el que fa és dormir i lladrar un parell de vegades a la porta. Però si el porto al camp, la seua intel·ligència sembla augmentar 30 punts. Es converteix en un Adonis de gossos, sap exactament qui és".

Kevin i el seu gos BobInstagram

Costner també es va descriure a si mateix com a algú que pot ser molt passiu en la seua vida diària, però es transforma completament quan es compromet amb una pel·lícula. "Puc ser molt passiu en la meua vida", va comentar. "Però una vegada que em comprometo amb una pel·lícula, soc implacable. Només han de portar-me al set, i llavors sé el que estic fent. Em converteixo en Bobby".

La relació entre Costner i Bobby es va aprofundir encara més durant el rodatge de la tercera entrega d’'Horizon', on el cadell va ser present en el set. Bobby té una peculiaritat que el seu famós amo no comparteix: una curiosa afició per dormir al rentaplats. “He d’empènyer-lo perquè surti”, va relatar Costner. “És massa gran ara, sembla una gran tovallola blanca allà dins”.

Malgrat tot, Costner està agraït per la presència de Bobby en la seua vida, veient en el seu lleial amic una font constant d’alegria i consol durant aquest nou capítol.