Lleida Televisió emetrà aquesta nit la Quilha deth Haro de Les. El municipi celebra cada any aquesta tradició per Sant Pere en la qual planten un arbre de 12 m d’altura, per cremar-lo a l’any a Sant Joan, i les parelles noucasades i les que porten 50 anys de matrimoni col·loquen ofrenes a sobre de l’Haro com a símbol de fertilitat.