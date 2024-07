La setmana passada, el món de les celebritats va ser sacsejat per un escàndol que es va convertir ràpidament en viral. Un butlletí informatiu especialitzat en xafarderies de famosos va narrar una història impactant que incloïa una festa luxosa, un incident escatològic, una substància de moda i una fugida vergonyosa. La notícia es va propagar ràpidament per les xarxes socials i aquest divendres, es van revelar els detalls complets a tots els mitjans.

Segons l’informe inicial, un convidat a la mansió de Gwyneth Paltrow en els Hamptons va tenir un desafortunat accident al seu llit. La diarrea, suposadament provocada pel consum d’Ozempic, un medicament per a la diabetis utilitzat per algunes celebritats per perdre pes, es va convertir en la xafarderia del moment entre els amfitrions de la zona. Irònicament, l’informe suggeria que hi hauria una alta demanda a les bugaderies locals per al 4 de juliol.

Recentment, el Daily Mail va identificar l’hoste misteriós: Derek Blasberg, una figura prominent en l’alta societat i els mitjans nord-americans. Testimonis van assegurar que Blasberg, conegut per les seues connexions al món de l’espectacle, va utilitzar el consum d’Ozempic com excusa abans de fugir de la propietat. Tanmateix, una font propera va afirmar que "no va ser per consum d’Ozempic, això és simplement el que li va dir a tothom".

La font també va explicar com la història es va filtrar a altres residents dels Hamptons. "Gwyneth els ho va explicar a Oprah Winfrey, Jerry i Jessica Seinfeld, i a Larry David. És sorprenent quanta gent coneix aquesta història i com, tanmateix, es va mantenir allunyada dels mitjans". S’especula que el vincle entre Blasberg i la socialité Dasha Zhukova va poder haver ajudat a mantenir la història fora dels titulars; la mare de la seua millor amiga es va casar recentment amb Rupert Murdoch, director executiu de Fox News, The Sun, The Times i Fox.

Blasberg és un visitant freqüent a la mansió de cinc habitacions de Paltrow en Long Island, on va celebrar el seu casament amb Brad Falchuk. El 2022, l’expert en moda va publicar una fotografia al costat de l’actriu durant el festeig d’aniversari número 50 de Gwyneth. Algú va intentar delatar-lo en aquesta publicació fa algunes setmanes, comentant amb una sèrie d’emojis al·lusius l’incident.

Blasberg és editor col·laborador de Vanity Fair, Architectural Digest i diverses edicions internacionals de Vogue. També ha treballat per a The New York Times, WSJ Magazine, Elle, Women’s Wear Daily, Glamur i The London Sunday Times. El seu cercle proper inclou Karlie Kloss, Sienna Miller, Kendall Jenner i Demi Moore. A la seua festa d’aniversari número 42, celebrada a l’abril, van assistir estrelles com Anne Hathaway, Kate Hudson, Jake Gyllenhaal i Andy Cohen. L’any anterior, els convidats van incloure Jeff Bezos, Hailey Bieber i Leonardo DiCaprio.

El medicament Ozempic va guanyar notorietat entre els famosos quan celebritats com Oprah, Elon Musk, Sharon Osbourne i Robbie Williams van admetre haver-lo utilitzat per baixar de pes. Encara que Ozempic s’utilitza normalment per tractar la diabetis, un de cada 10 consumidors experimenta diarrea incontrolable com a efecte secundari. L’actriu Amy Schumer també va revelar que va utilitzar aquest medicament el 2022, però va haver de deixar-lo a causa dels seus efectes secundaris: “Jo vaig ser una d’aquestes persones que se sentia molt malalta”, va confessar.