Maria José Suárez sobre Escassi: "Avui m’he assabentat que tenia una relació oberta"

Álvaro Muñoz Escassi ha decidit trencar el seu silenci i aclarir públicament el que va passar en la seua relació amb María José Suárez, creant una gran polèmica. En una entrevista en el programa "De divendres", Escassi va respondre a les acusacions d’infidelitat que María José li ha fet, específicament amb una dona transsexual. Segons Escassi, aquests trobades van succeir durant una pausa en el seu romanç de tres anys i dins d’una suposada relació oberta en la que ambdues parts acceptaven la participació de tercers.

El genet, que ha estat envoltat de rumors|remors d’infidelitat per part de les seues exparelles, va voler deixar clar que "María José sabia que jo mantenia relacions amb dones trans" i també va revelar que ha tingut trobades sexuals amb homes. La seua declaració va sorprendre tant els col·laboradors del programa com el públic, que ràpidament van buscar la versió de María José Suárez.

La resposta de la model no va tardar a arribar. María José, sorpresa per tals declaracions, va afirmar que, igual com la resta dels espectadors, es va assabentar en directe que suposadament tenia una relació oberta amb Escassi. Molts seguidors a Instagram li van demanar a l’ex Miss Espanya que aclarís si realment tenien una relació liberal. “Hauries d'explicar la teua veritat, perquè aquest senyor t’ha deixat fatal”, l’animava una de les seues seguidores.

María José va decidir trencar el seu silenci i va respondre als seus fans en el seu compte personal d’Instagram, afirmant que el seu exnòvio estava mentint sobre el suposat acord d’incloure a tercers en la seua relació. “Ho faré, perquè avui m’he assabentat que tenia una relació oberta. Ell sap perfectament que això és mentida”, va declarar, deixant clar que no tenia coneixement de tal llibertat en la seva relació de tres anys amb Escassi. A més, va acabar el seu missatge amb un contundent: “Quina vergonya de personatge!” mostrant clarament la seua postura i descartant, ara per ara, qualsevol acostament per resoldre el conflicte mediàtic.

Comentaris de Maria José responent a les seues seguidores.Instagram

De moment, María José Suárez ha decidit no entrar en més detalls, reservant-se el dret de rèplica per més endavant. La model ha parlat de la seua situació sentimental en Antena 3, mentre que Escassi ho ha fet en Telecinco, on està traient profit de la situació. Fins i tot es comenta que ha rebut ofertes per convertir-se en col·laborador del programa de Ana Rosa Quintana després de la polèmica. S’espera que ambdós apareguin a les revistes del cor amb entrevistes exclusives que donin més llum sobre el succeït i alimentin encara més la controvèrsia de l’estiu.

Al mig d’aquest remolí, un missatge de suport i simpatia cap a María José Suárez s’ha destacat entre els seus seguidors. Una seguidora li va escriure aquest missatge d’ànim: “Amb 49 anys, un divorci i algun fracàs sentimental, visc el moment i li dono la importància justa a una ruptura. Nosaltres som més que una parella. Som mares, professionals, amigues a les que ens han de fer feliç i sumar. Si no és així, es recalcula la ruta a posar-se maques i a disfrutar. Zero drames”. La model va reaccionar a aquestes paraules amb un sincer “Amén”, fent seua aquesta reflexió.