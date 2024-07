Serafina Valero conquista als fans de 'Somnis de Llibertat’ amb la seua valentia i sensibilitat

Serafina Valero (Fina per als amics i les Mafin) s’ha consolidat com un dels personatges més estimats de Sueños de llibertat. Això no és sorprenent, ja que, més enllà de la seua història d’amor amb Marta de la Reina, Fina ha protagonitzat nombroses escenes que han tocat el cor dels espectadors. La seua fortalesa, sensibilitat, amor al proïsme i sentit de justícia fan que el personatge sigui summament entranyable.

Des del principi, Fina ha defensat la seua identitat i la seua essència, fins i tot davant del seu pare, Isidro, comprenent el dolor que la seua condició li podia causar. Va entendre que el seu pare era víctima d’una societat que condemnava un amor tan pur com el seu amb una altra dona. Aquesta lluita interna i la seua determinació de no deixar de ser qui és, però també de no perdre el seu pare, és una de les raons per les quals el públic s’ha enamorat d’ella. Afortunadament, l’amor paternal d’Isidro va acabar per prevaler.

Fina és una dona i una persona, però també una filla. Ho va demostrar en estar al costat d’Isidro quan es va revelar la seua malaltia, renunciant a sortir d’Espanya i enfrontant la possibilitat de perdre'l. Aquestes escenes esquinçadores, que treuen l’alè, van ser magistralment interpretades per Alba Brunet. L’actriu, coneguda pel seu paper de Leonor en Acàcies 38, ha demostrat una vegada més el seu talent amb Fina, un personatge que comparteix la valentia i la determinació de viure més enllà de les expectatives socials.

Alba BrunetLARDIEZ

Fina és també una amiga lleial, com ho demostren les seues relacions amb Claudia i Carmen, les seues companyes de la colònia. El seu nivell socioeconòmic afegeix una altra capa de complexitat al seu personatge. A diferència de d’altres, Fina ha hagut de lluitar més dur per arribar lluny, representant la classe obrera i la seua ambició professional. Aquesta determinació i esperit de superació ressonen amb molts espectadors.

Finalment, la seua visió de l’amor l’ha fet encara més admirable. Ser lesbiana mai no li va impedir d’explorar la seua sexualitat i sentiments, desafiant una societat heteropatriarcal que veia com a "dolent" tot el que no s’ajustava a les seues normes. El seu amor per Marta de la Reina, malgrat els obstacles que Marta estigués casada i fos la seua cap, mostra la seua audàcia i determinació. És aquesta mirada desafiadora cap a la societat i la vida el que ha convertit Fina en un referent i en un personatge amb qui moltes persones poden identificar-se.