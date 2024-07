Marta i Alba arrasen en TikTok amb un vídeo viral

Gravar una sèrie diària és una tasca incessant. Quan sembla que una jornada esgotadora de treball ha acabat, els actors han d’arribar a casa i estudiar o repassar el guió de l’endemà. No és estrany que aprofitin qualsevol petit descans entre presa i presa per desconnectar. Així ho ha demostrat l’elenc de "Sueños de llibertat", que no ha dubtat a gravar un TikTok que és a punt de fer-se viral. Mai no subestimin el poder de les xarxes socials.

En la filmació apareixen Marta Belmonte, Alba Brunet, Roser Tapias, Dani Tatay i Candela Creu, la gran aliada de les Mafin. Com era d’esperar, els seguidors de la parella formada pels personatges de Marta i Fina no van tardar a compartir el vídeo a Instagram i Twitter i en un tres i no res... Pum! El vídeo es va fer viral ràpidament. De fet, va arribar a tanta gent que fins i tot la meua mare, que no té xarxes socials, ho va veure.

És comprensible, ja que el vídeo és divertit i entretingut. Amb la cançó "Poltra Salvatge", el tema més viral de TikTok, de fons, aquest quintet va mostrar els seus millors posats i expressions. Algunes d’elles, com les cares de Marta, van quedar per al record. Els mems i els comentaris còmics no van tardar a arribar. La veritat és que les Mafin tenen més creativitat que tota l’Acadèmia de Cine junta (en el bon sentit de l’expressió).

Alba Brunet va ser la primera en compartir el vídeo, seguida pels seus companys. Les imatges han donat un respir a les Mafin, que aquesta setmana ho estaven passant malament amb el que els seus personatges favorits estaven vivint. Fina estava a punt de defallir pensant que el seu pare moria, i Marta es veia incapaç de consolar-la com realment volia.

No obstant, no hi ha res de què preocupar-se. Als capítols ja disponibles a Atresplayer i que s’emetran la propera setmana en obert, es pot veure que, després d’una conversa entre Jaime i Fina, aquesta última parlarà amb Marta. Com sempre, ambdues donen exemple de bona comunicació i decideixen intentar-ho de nou. Tant de bo aquest dolç tram els duri bastant.