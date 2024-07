'Apatrullando', amb Jalis de la Serna i Zazza El Italiano, visita París

El programa de La Sexta Apatrullando emet aquesta nit una entrega en la qual el reporter Jalis de la Serna i el youtuber Zazza El Italiano viatgen a París abans del començament dels Jocs Olímpics per mostrar els luxes i els preparatius de cara a la gran cita, però també la decadència i alguns perills de la ciutat. De la Serna serà l’encarregat d’apatrullar els escenaris clau del París preolímpic. És la primera vegada en la història que la inauguració se celebrarà fora d’un estadi i 15.000 esportistes desfilaran en vaixells pel Sena. Per una altra banda, Zazza visitarà un dels barris més perillosos de tot França, Saint-Denis, on es troba l’Estadi i la Vila Olímpica juntament amb els suburbis del nord de la ciutat transformats en guetos en els quals la droga i les bandes organitzades es presenten com les úniques alternatives per a molts.