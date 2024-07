Les sèries turques que no pots perdre’t aquest estiu en netflix

Amb l’arribada de l’estiu, la calor, els mosquits i la sensació de cansament s’apoderen de molts, fent que la idea de quedar-se a casa amb l’aire condicionat o el ventilador, veient una bona pel·lícula o sèrie, sigui molt temptadora. Sabem que la temporada estival no és del gust de tots, i que millor que trobar refugi al sofà de la teua casa amb les millors ficcions turques de la temporada.

Si aquestes sèries estan protagonitzades pels galants turcs més atractius de la indústria audiovisual, l’experiència és encara millor. Aquí tens una selecció de les millors produccions otomanes disponibles a Netflix. Apunta-les totes, perquè no voldràs perdre’t ni una de sola. Són tan addictives que, quan les vegis, t’assegurem que ens donaràs les gràcies.

1. 'Les ales de l’ambició'

Les ales de l’ambicion.IMDB

Una sèrie dramàtica turca que captiva amb la seua intensitat és aquella que desplega la rivalitat entre una reconeguda presentadora de notícies i la seua nova i ambiciosa becària. La jove Asli, decidida a demostrar la seua vàlua i la seua immensa capacitat d’aprenentatge, anhela rebre els elogis de Lale, a qui ha idolatrat des de sempre. Tanmateix, per a sorpresa d’Asli, Lale no és la figura que ella imaginava; la seua veritable personalitat emergeix ràpidament. Lale, temorosa de perdre un sol minut de la seua presència en pantalla, farà tot el possible per impedir que Asli prosperi dins de la cadena.

En la segona temporada, el destí fa un gir inesperat: la veterana presentadora ha de començar des de zero, mentre que la jove Asli assoleix la cuspide amb un programa més modern i atrevit. Ambdues lluitaran ferotgement no només per consolidar la seua posició al món laboral, sinó també per captar l’atenció de Kenan (Ibrahim Çelilkkol), afegint un toc de tensió a la seua ja complicada relació.

2. 'Amor de contraban’

Kara per a ask.IMDB

Una altra sèrie imperdible té com a protagonistes Ömer i Elif. Una nit hi ha un assassinat i en un automòbil es troben els cossos d’un home (el pare d’Elif) i una jove (Sibel, la promesa d’Ömer) amb un tret al cap d’ambdós. Ömer i Elif es coneixen a la comissaria, fins i tot tenint una discussió. A partir d’aquell moment, cadascú intentarà entendre i investigar per què van ser assassinats i quina relació unia a Ahmet i Sibel. Està protagonitzada per Engin Akyürek.

3. 'El sastre'

El sastre

Finalment, la sèrie inspirada en una història real, narrada al llibre 'Hayata Do' de la novel·lista Gülseren Budayıcıoğlu, 'El sastre', desentranya la vida de Peyami, un jove i prestigiós sastre que ha heretat el talent i el pròsper negoci del seu avi. Després de la mort d’aquest, Peyami es trasllada a Istanbul portant amb si un secret transcendental que ha de mantenir ocult tant sí com no. En paral·lel, Esvet, que fuig de la seua tempestuosa relació amb l’abusiu Dimitri, irromp de manera misteriosa en les vides de Peyami i Mustafa, implicant els seus propis enigmes i desafiaments. Els seus camins s’entrellacen en una trama de secrets i revelacions, on cada personatge lluita per protegir les seues veritats més profundes.