Hande Erçel i Barış Arduç protagonistes de Rüzgara Bırak, la pel·lícula més esperada de l’estiu

El 22 de juny va marcar l’inici del rodatge de Rüzgara Bırak, protagonitzada per l’estrella de Love is in the air, Hande Erçel, i l’actor de Et llogo el meu amor, Barış Arduç. Les primeres escenes es van filmar a Istanbul, i després l’equip de producció es va traslladar a Çeşme, una ciutat amb l’impressionant castell de Çeşme, construït al segle XVI pels otomans. Aquest lloc privilegiat ofereix vistes panoràmiques de la ciutat i el mar, i acull el Museu de Çeşme, que exposa artefactes històrics de la regió.

Ambdós actors estan molt satisfets amb el resultat de la producció, el rodatge de la qual culmina... demà mateix! Rüzgara Bırak s’ha convertit en una de les pel·lícules més esperades de l’estiu. Tot i que encara no hi ha una data d’estrena confirmada, els seguidors del cine turc esperen que arribi a la pantalla a finals d’aquest any. Ara per ara, tant Hande Erçel com Barış Arduç han rebut el suport incondicional dels seus fans a través de xarxes socials, els qui estan encantats de veure’ls treballar junts en aquest projecte.

La trama de Rüzgara Bırak se centra en la vida d’Ege Yazıcı (Barış Arduç) i Aslı Mansoy (Hande Erçel), ambdós hereus del poderós grup empresarial Yazman. Aslı, directora executiva de la companyia, viu a Istanbul, mentre que Ege porta una vida tranquil·la i en contacte amb la naturalesa a Çeşme. Després de molts anys sense veure’s, els joves es retroben per lluitar pel futur de l’empresa, que està a punt de la fallida. Aslı planeja construir un gran hotel a la badia on Ege, que ha tornat de l’estranger i ha establert la seua pròpia escola de surf a Çeşme, es nega a alterar el paisatge de la zona, la qual cosa provoca una gran disputa amb la seua sòcia.

Hande Erçel i Baris Arduç han gravat la seua pel·lícula a ÇesmeCaiac

Després de la reunió del consell d’administració, Aslı, una urbanita que només desitja salvar l’empresa de la seua família, s’embarca en la tasca d’arribar a un acord amb Ege, un home que vol preservar l’entorn tal com està. Al principi, serà impossible arribar a un consens, però a poc a poc, l’atracció que senten mútuament els portarà a formar una aliança indestructible que es transformarà en un romanç apassionat als pobles més bonics de Turquia.