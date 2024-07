La divertida confusió de Sandra Bullock amb Lisa Kudrow en una festa

Lisa Kudrow s’ha convertit en una veritable llegenda de la televisió. Des que va assumir el paper de Phoebe Buffay en la sèrie nord-americana 'Friends', la seua vida va canviar per sempre. Aquesta icònica comèdia, que es va emetre per primera vegada en NBC el 22 de setembre de 1994, va tenir un total de 10 temporades i aproximadament 24 episodis per temporada.

La sèrie narrava les aventures, desaventures i embolics amorosos de sis amics a Nova York, i juntament amb Kudrow, el repartiment incloïa Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer i Matthew Perry, que tristament va morir l’octubre de l’any passat.

Dimarts passat, Lisa Kudrow va aparèixer en el programa nord-americà 'Jimmy Kimmel Live!' per a una entrevista. L’actriu, guanyadora d’un Emmy a Millor Actriu de Repartiment en una Sèrie de Comèdia el 1998, va compartir algunes anècdotes sobre el seu paper en 'Friends'.

El presentador li va preguntar amb quina freqüència li deien Phoebe. Kudrow, emocionada, va revelar una divertida anècdota: “m’encanta això. Estava en una gran festa amb Sandra Bullock, i ella va dir alguna cosa com «Bé, suposo que hauràs de parlar-lo amb tu mateixa, Phoebe». Em va anomenar Phoebe”, va explicar rient i aplaudint. "Però després es va adonar del que havia fet", va afegir entre rialles.

Lisa Kudrow en el programa de Jimmy KimmelX

Kudrow va admetre que solia odiar veure’s en 'Friends' a causa del temor de trobar fallos en la seua actuació. Tanmateix, després de la mort de Matthew Perry, ha fet les paus amb la seua interpretació. "No podia veure-la perquè em feia molta vergonya veure’m a mi mateixa, però si em fixo en Matthew, llavors tot està bé. És com celebrar el divertit que era, i és així com vull recordar-ho", va confessar.

La carrera de Lisa Kudrow no s’ha limitat a 'Friends'. Ha participat en diverses pel·lícules i sèries, demostrant la seua versatilitat com a actriu. El seu talent i carisma l’han mantingut rellevant en la indústria de l’entreteniment, i el seu paper com Phoebe Buffay continua sent un dels més volguts pels fans de tot el món. La capacitat de Kudrow per connectar amb la seua audiència, tant en comèdia com en drama, l’ha consolidat com una de les actrius més respectades de la seua generació.