Nits sense ficció de TV3 emet avui La banda del pati. Que no pari la música, un documental que mostra una nova etapa en què s’ha consolidat l’èxit de la música en català. Hi participen artistes com The Tyets, Julieta, Mushkaa, Figa Flawas o Flashy Ice Cream, que han aconseguit portar el pop urbà en català al millor moment de la seua història.