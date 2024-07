Una nova carta posa en dubte que la mort de Lady Di fos un accident

Imatge del programa Festa de Telecinco on es va revelar l’existència d’aquesta carta.

La tràgica mort de Diana de Gal·les el 31 d’agost de 1997 continua sent un enigma que, 27 anys després, continua generant preguntes i teories. Va ser realment un accident o un assassinat planejat? Aquest diumenge, ha sorgit una revelació impactant: una carta guardada en una caixa forta de Scotland Yard podria haver predit la mort de la Princesa del Poble.

La periodista Concha Calleja, en el programa Festa, va revelar que una setmana abans de la mort de Diana, va arribar a Scotland Yard una carta dirigida al cap de policia d’aquell moment. Aquest document, segons Calleja, portava el títol "Diana morirà al setembre". És important recordar que Lady Di va morir el 31 d’agost de 1997, un dia abans de la data esmentada a la carta.

El contingut de la carta és inquietant: "Sé que s’està planejant un accident de cotxe per a Diana. El cotxe real xocarà contra un túnel i matarà la princesa. El pla es durà a terme en algun moment de setembre, potser a mitjans de mes. No intenti detenir-nos. S’arrisca a perdre la reina i el país. Firmat, una persona perillosa". Aquestes línies, divulgades per Telecinco, han revifat el debat sobre les circumstàncies de la mort de Diana.

Concha Calleja, va assegurar que la carta predeia la mort de Diana amb una gran exactitud una setmana abans del tràgic desenllaç.

Aquesta nova troballa planteja moltes preguntes sobre la seguretat i les mesures que van prendre les autoritats en aquell moment. Per què no es va prendre seriosament aquesta advertència? Podria haver-se evitat la tragèdia? La carta afegeix un nou element a la ja complexa i dolorosa història entorn de la mort de la Princesa de Gal·les.

Diana, coneguda pel seu carisma i la seua dedicació a causes humanitàries, continua sent una figura profundament estimada i recordada a tot el món. La seua vida i la seua tràgica mort han inspirat innombrables pel·lícules, documentals, llibres i teories, moltes de les quals suggereixen que hi va haver una mica més sinistre darrere de l’accident al túnel de l’Ànima a París.

La carta esmentada segueix actualment en mans de Scotland Yard. Diana va rebre moltes amenaces de mort en vida, però cap no va arribar directament al cap de policia, que probablement no la va prendre seriosament. El pare de Dodi Al-Fayed, la parella de Diana en aquell moment, mai no va creure que va ser un accident.

Amb la revelació d’aquesta carta, l’interès públic i mediàtic en el cas de Diana segurament s’intensificarà. Les noves generacions, que potser no van viure l’impacte immediat de la seua mort, estan ara descobrint i qüestionant els detalls que van envoltar aquest esdeveniment històric. La figura de Diana de Gal·les continua sent un símbol d’amor, compassió i també de misteri, que perdura a través del temps.