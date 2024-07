Víctor Sandoval i Marta Riesco busquen representar Espanya en Eurovisió 2025

Víctor Sandoval i Marta Riesco han confirmat la seua intenció de representar Espanya en Eurovisió 2025. La dupla participarà en el pròxim Benidorm Fest de TVE amb una cançó titulada "Al caire de l’abisme", escrita per Sandoval als anys 80, amb la col·laboració de Nacho Canut, membre del grup Fangoria. "La lletra és com 'A qui li importa?' i us l’aprendreu tots", va comentar Víctor durant una trobada amb la premsa per clausurar la temporada del programa de TÉ, Ni que fóssim.

El camí de Sandoval i Riesco cap a Eurovisió promet ser un dels temes més discutits en la pròxima temporada de Ni que fóssim Shhh, que començarà el 2 de setembre en TÉ i també s’emetrà als canals de Quickie en YouTube i Twitch. El programa tornarà amb novetats en el seu contingut, un nou plató i nous col·laboradors.

Imatge coral de Ni que fóssim..GTRES

Entre les noves incorporacions es troben Pipi Estrada i Pinotxo, el suposat germà d’Anabel Pantoja, que s’uniran a Belén Esteban, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Kiko Matamoros, Kiko Hernández i Víctor Sandoval. María Patiño seguirà com a presentadora del programa, que ha recuperat l’essència de l’extint Sálvame en els seus dos mesos d’emissió en TÉ.

Marta Riesco, també coneguda per la seua relació amb Antonio David Flores, té una connexió especial amb Eurovisió des de 2010. Després de no superar el càsting d’Operació Triomf, va formar la banda I-legal i va compondre "No tinguis por", una cançó que en va anar una de les 313 acceptades per al festival de 2010, encara que no va arribar a ser la seleccionada. Aquest any, Marta espera poder complir aquest somni pendent.

Víctor Sandoval, per la seua part, ha mostrat la seua passió per Eurovisió al llarg de la seua carrera. Després de l’èxit de la seua cançó "Nachopolízate", dedicada al seu exmarit Nacho Polo, va llançar "Sandovalízate" el 2015. Sandoval ha confessat que sempre va voler una cançó eurovisiva que reflectís la seua essència i, segons les seues paraules, els productors de "Sandovalízate" van seguir les seues directrius al peu de la lletra. "Jo volia una cançó eurovisiva, volia ser jo cent per cent", va comentar Sandoval en el seu moment. A més, va revelar que el 1989 es va presentar amb la cançó "Tot tan vulgar", però va ser superat per Sucre Moreno.

La participació de Sandoval i Riesco en el Benidorm Fest ha generat grans expectatives entre els seus seguidors i al món de l’espectacle. La seua cançó, carregada d’història i emocions, promet ser un fort competidor en la selecció per a Eurovisió 2025. Amb un equip de col·laboradors renovat i l’energia dels seus protagonistes, ni que fóssim Shhh es prepara per a una temporada plena de sorpreses i moments memorables.