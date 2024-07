Miguel Ángel Muñoz recorda amb una emotiva carta la seua 'Tata' morta fa un any

Fa un any, Miguel Ángel Muñoz va viure un dels moments més tristos de la seua vida quan va haver d’acomiadar-se de la seua estimada Tata. Durant la pandèmia, ambdós ens van conquerir a les xarxes socials amb els seus entranyables i divertits vídeos, que romandran sempre en la nostra memòria i als nostres cors. D’aquesta connexió va nàixer el documental '100 dies amb la 'Tata’, que es va convertir en un èxit rotund en taquilla.

En el primer aniversari de la seua mort, Miguel Ángel va decidir dedicar-li una emotiva carta que va compartir a les seues xarxes socials. "Querida Tata, fa un any t’acompanyava en el llarg viatge que anaves a emprendre, de la mateixa manera en què tu vas acompanyar la teua mare Carmen. A la seua casa, tranquil·la, amb molta pau, amor i fent-li la mà fins el seu últim sospir", va començar l’actor.

"Tu tenies 40 anys. Jo també. Sempre te’m deia que potser allà vas començar a viure la teua vida, encara que els altres 58 anys que vas viure també els vas dedicar a cuidar altres persones, entre elles. T’ho agrairé sempre", va recordar emocionat.

Miguel Ángel va ressaltar com la seua Tata va entregar la seua vida als altres sense queixes, sempre amb un somriure i transmetent felicitat a tots els que l’envoltaven. "Vas entregar la teua vida als altres i potser no vas poder viure el que realment et mereixies, però sempre estaves somrient, sense una queixa i transmetent felicitat a totes les persones que han estat a prop de tu", va continuar, destacant les boniques memòries que guarda d’ella.

La carta de Miguel Ángel va reflectir el seu profund agraïment i orgull pels moments viscuts junts, malgrat el dolor de la seua absència. "Avui tanco els ulls i reviso la nostra vida junts i m’assec tremendament agraït i orgullós del viscut. Malgrat el dolor que tinc per no poder abraçar-te, olorar-te, besar-te... se’m continua omplint el cor d’AMOR, que repara una miqueta aquest dol en el qual segueixo immers i que sento que m’acompanyarà tota la vida," va expressar amb el cor trencat.

Miguel Angel Muñoz i la Mainadera|Minyona en una imatge del seu documental.Documental '100 dies amb la Mainadera|Minyona'

L’actor també va esmentar l’esperança de portar el dol amb la mateixa fortalesa que la seua Tata, celebrant en vida els bons moments i el dia en què van marxar a descansar en pau. "Sé que en algun moment de la vida podré portar-lo com tu ho feies amb la teua mama, la meua besàvia Aurelia, i la resta de persones que se’n van anar abans que tu", va compartir. "Amb molt amor i celebrant en vida tots els bons moments viscuts i també celebrant el dia que van marxar a descansar en Pau, com tu deies."

Miguel Ángel va concloure la seua emotiva carta amb un missatge ple d’amor i esperança de retrobar-se algun dia. "Hoy Doña Luisina Picapedrer, et celebro també perquè potser el més bonic que he pogut viure al teu costat va ser aquest dia en el que ens vam donar nostre últim abraçada. Et voldré sempre, Tata. I sé que ens tornarem a abraçar quan em toqui a mi anar-me’n a descansar amb tu", va acabar, deixant un llegat d’amor i gratitud en les seues paraules.