Desestimada la demanda de Mainat d''OT' per plagi d''Eufòria'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La magistrada va desestimar en la sentència la demanda per plagi interposada pels promotors d’Operación Triunfo, Toni Cruz i Josep Maria Mainat, contra la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la productora Veranda Media pel programa Eufòria. La jutge ha argumentat que no s’ha aportat “cap prova” sobre l’autoria del format d’OT, a més al·lega que ni Cruz ni Mainat no van inscriure l’esmentada creació en el registre de propietat. Per tant, no hi ha indicis que constatin que sigui una obra ideada o creada pels demandants. A més, conclou que Gestmusic Endemol és la cessionària exclusiva de tots els drets patrimonials sobre el format d’OT i és aquesta la que ostenta la legitimació activa per poder exercir les accions explicades en la demanda que es va interposar l’any 2023 per plagi i en la que demanaven una indemnització.