Daniel Guzmán, condemnat per agredir a uns okupes que vivien a la seua propietat

L’actor i director Daniel Guzmán, conegut pel seu paper en la sèrie "Aquí no hi ha qui visqui" d’Antena 3, ha estat condemnat per agredir diversos joves que okupaven una de les seues propietats a Madrid. L’incident va ocórrer en un pis ubicat a la zona de Casa de Camp, i segons sembla, l’actor va decidir enfrontar la situació per compte propi.

El succés es remunta a maig de 2023, quan Daniel Guzmán, acompanyat de "quatre homes robustos", segons va declarar un dels okupes, va irrompre al seu habitatge per desallotjar sis joves d’entre 20 i 30 anys. Els okupes s’havien instal·lat a l’habitatge sense saber que pertanyia a l’actor. Una veïna va comentar que no tenia problemes amb els okupes, ja que cuidaven el seu jardí, i va esmentar que en assabentar-se de la propietat, els joves van intentar contactar amb Guzmán per negociar, conscients de la seua sensibilitat cap als problemes d’habitatge.

El 20 de maig de 2024, Daniel Guzmán va decidir posar fi a l’ocupació de la seua propietat. Segons els informes, al voltant de les sis de la tarda, els joves okupes es van veure sorpresos i espantats en veure "cinc homes, un d’ells amb el rostre cobert", entrar a l’immoble per una finestra del pati interior. En aquell moment, els okupes van reconèixer l’actor i van gravar l’incident, generant un vídeo que va resultar crucial en el procés judicial.

La sentència va detallar les lesions d’un dels denunciants, incloent escoriaciones als colzes, dors del segon dit, cuir cabellut, llavi superior dret, regió supraciliar dreta i galta dreta. Aquest testimoni visual i les proves presentades van ser determinants per a la condemna de Daniel Guzmán.

El jutge del Jutjat d’Instrucció número 3 de Madrid va reconèixer la participació de Guzmán en el delicte i el va condemnar per un delicte lleu de lesions, imposant-li el pagament de 350 euros a la víctima i una multa diària de 10 euros durant dos mesos.