Can Yaman torna a Madrid: polèmica pel preu del seu Meet and Greet

L’actor turc Can Yaman torna a ser el centre d’atenció, malgrat haver estat allunyat de les xarxes socials durant mesos. L’última controvèrsia entorn d’ell s’ha desencadenat a partir d’un comunicat d’alguns dels seus clubs de fans. Yaman tornarà a Madrid el setembre per a una trobada amb els seus seguidors, coneguda com a Meet and Greet, el preu del qual ha generat un intens debat.

L’esdeveniment, que se celebrarà en el "Novotel Madrid Center" a partir de les 20:00, té un cost de 450 euros, més 22,76 euros en despeses de gestió. Com era d’esperar, aquest preu ha provocat una gran polèmica a les xarxes socials. Encara que els diners recaptats es destinaran a l’associació de Can Yaman, dedicada a cura de nens en risc d’exclusió i amb malalties greus, molts internautes consideren la xifra excessiva.

Tanmateix, no tots comparteixen aquesta opinió. Alguns defensors de l’actor argumenten que el preu és just per a un esdeveniment d’aquest tipus. Ens passem la vida dient que Can Yaman és una estrella internacional, quant voleu pagar per veure'l llavors?", preguntaven alguns usuaris a Twitter. D’altres afegien que organitzar un esdeveniment d’aquesta magnitud implica una despesa significativa.

Fins ara, Can Yaman no ha fet comentaris sobre l’esdeveniment ni sobre la polèmica que l’envolta. L’actor ha conclòs la primera part del rodatge de "Sandokan" i es troba gaudint d’unes merescudes vacances. Els seus seguidors esperen amb ànsies els seus pròxims projectes, incloent "El Turc", la seua primera sèrie en anglès.