Lleida Televisió emet la festa major de l'IEI i el Talarn Music

Lleida Televisió emetrà avui a partir de les 21.00 hores un resum de la festa major de l’IEI. Del 15 al 20 de juliol, la seu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs es va convertir en un espai de cultura i música en el qual van actuar artistes com Renaldo&Clara, Pau Alabajos o Yung Rajola. La periodista Mariví Chacón els entrevistarà i serà l’encarregada de presentar aquest especial que explicarà totes les activitats culturals i concerts que es van portar a terme durant aquells dies. El format inclourà imatges i fragments de les actuacions que es van viure a l’IEI. No serà l’únic especial que emetrà aquesta setmana Lleida Televisió, ja que dijous a la nit s’oferiran les actuacions del festival Talarn Music Experience, que va tenir lloc del 15 el 20 de juliol. Aquesta edició va comptar amb artistes i grups com The Tyets, Antònia Font, Figa Flawas o Els Catarres.