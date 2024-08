El còmic i conductor de televisió gaudeix d’unes vacances en la Costa da Morte, Galícia, buscant la pau i l’encant dels pobles petits. Durant la seua estança, s’ha integrat com un veí més a les tavernes locals i ha explorat els impressionants paisatges de la regió.

Un dels pobles que va visitar va ser Laxe, on va passar uns dies amb el seu sogre, un gallec de Castre Urdiales que porta estiuejant a la zona per més de vint anys. Encara que és la primera vegada que l’humorista visita la regió, ha quedat fascinat amb la seua atmosfera tranquil·la, ideal per a algú de la seua fama que prefereix evitar multituds.

En una entrevista amb La Voz de Galícia, el presentador va expressar: "No puc anar a fires ni festivals grans perquè sempre em demanen fotos. Aquí estic encantat. Són pobles petits, encara no massificats. Això és el que m’agrada".

L’equip de l’Intermedi s’acomiada abans de vacances.Atresmedia

L’Intermedi, el programa que Wyoming copresenta amb Sandra Sabatés, pren un descans al juliol i agost, coincidint amb la baixa en l’actualitat política, la qual cosa li permet al showman dedicar-se a la seua gran passió: viatjar. A Galícia, ha trobat un clima ideal, com es pot veure en les imatges on apareix amb jeans i un impermeable, indicatiu de temperatures fresques.

El presentador ha comentat que està aprofitant aquestes vacances per relaxar-se i passar temps en família a la casa llogada pel seu sogre. Gaudeixen cuinant junts, aprofitant l’excel·lent qualitat dels productes gallecs. "Aquí la matèria primera és espectacular, cal aprofitar-la -va dir Wyoming a La Voz de Galícia- Avui tenim marmitako".

Wyoming al costat de|juntament amb l’amo del bar O Brocho on es va animar a improvisar.Xarxes socials

Una altra de les seues grans aficions és el senderisme. "Sempre em dono bones caminades de quilòmetres. Tots els estius faig rutes per aquí", va comentar el diari gallec.

El presentador està considerant la possibilitat de retirar-se i va esmentar que ja abans del COVID-19 pensava en deixar la televisió. Des d’aleshores, ha continuat afegint temporades a la seua carrera i encara no ha trobat el moment d’abandonar el programa que l’ha consagrat com una de les estrelles de La Sexta.