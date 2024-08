El futbolista Álvaro Morata (31 anys) i la model i influencera italiana Alice Campello (29 anys) han posat fi al seu matrimoni, sorprenent-ne molts que veien la seua relació com un exemple d’estabilitat al món de l’espectacle i l’esport. Després de vuit anys junts i quatre fills en comú, la parella ha decidit separar-se, confirmant els rumors que circulaven des del dilluns 12 d’agost.

Malgrat les imatges romàntiques que compartien en xarxes socials, especialment després de la victòria d’Espanya a l’Eurocopa on Morata va ser capità, la realitat darrere de les fotos era diferent. Poc després d’aquestes publicacions, la parella va decidir seguir camins diferents

Álvaro Morata y Alice Campello.GTRES

La separació no només afecta la seua vida personal, sinó també els nombrosos aspectes que compartien com a parella, incloent negocis i propietats. Amb quatre fills que han estat el centre de les seues vides, ara hauran d’enfrontar la divisió del seu patrimoni, que inclou una luxosa casa a Madrid.

Aquesta residència, situada en La Finca, una de les zones més exclusives d’Europa, està equipada amb totes les comoditats necessàries per a una família nombrosa. S’estima que el seu valor supera els quatre milions d’euros, una xifra que ha augmentat amb les millores realitzades al llarg dels anys.

A més de la casa familiar, la parella compartia interessos en diversos negocis. Un dels més destacats és Tamora Housing Investments SL, una empresa immobiliària fundada per Morata al 2012 juntament amb seu pare. Recentment, l’empresa va patir una reestructuració que va posar Campello com a administradora. Amb un capital social de 3.497.239 euros, el futur d’aquesta empresa ara és incert.

Un altre projecte conjunt és Lifeners Partners Agency SL, una agència dedicada a la representació d’artistes i esportistes, així com a la gestió de drets d’imatge, fundada el 2020. Ambdós són administradors solidaris d’aquesta companyia, el destí de la qual és incert després de la seua separació.

Per la seua part, Alice Campello ha demostrat ser una empresària d’èxit amb la creació de MASQMAI, una marca de cosmètica natural fundada el 2017. Aquesta empresa, que promou pràctiques sostenibles i cruelty-free, ha guanyat popularitat globalment, amb un patrimoni que el 2022 ascendia a més d’1,3 milions d’euros. Campello també ha incrementat la seua visibilitat gràcies a les campanyes publicitàries que protagonitza i la seua activa presència en xarxes socials.

Quant a Morata, la seua visió empresarial va quedar novament demostrada el gener passat quan es va convertir en un dels principals accionistes de la cadena de pastisseries Manolo Bakes, invertint 60 milions d’euros per assegurar la seua posició com a màxim responsable. Aquest moviment reforça la imatge de Morata com un home amb un agut sentit per als negocis, més enllà de la seua carrera futbolística