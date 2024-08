Amb un emotiu missatge de comiat, Cristina Tárrega va tancar la segona temporada del seu programa "La Vida sense Filtres" amb un to positiu i ple d’esperança, malgrat els baixos índexs d’audiència. Durant el seu discurs final, Tárrega va agrair els convidats que van participar en el programa i va demanar el seu "àngel de la guarda" que intercedís per a la renovació d’una tercera temporada.

Encara que el futur de "La Vida sense Filtres" és incert, Tárrega va expressar el seu desig de continuar al capdavant del programa a Mediaset: "Vull demanar el meu àngel de la guarda que tinc molts casos i moltes persones per ajudar encara, i crec que jo he vingut per fer aquestes coses, per fer feliç la gent i per a disfrutar. Així que ens veiem aviat, estic segura d’això i us porto sempre molt dins. Un petó molt gran i felices vacances".

Cristina Tárrega en el seu programa 'La vida sense filtres’.Mediaset

Tanmateix, les xifres d’audiència no recolzen aquest entusiasme. La segona temporada, produïda per Unicorn Content sota la direcció de Ana Rosa Quintana, no va aconseguir superar els índexs de la primera, mantenint-se per sota de la mitjana de la cadena, que al juliol va registrar un 9,7% de share. Aquesta situació evidencia la dificultat del programa per captar una audiència més àmplia.

La renovació per a una segona temporada ja havia sorprès crítics i espectadors, atesa la tíbia recepció de la primera entrega. Malgrat el seu format, centrat en històries personals i temes específics, el programa no ha aconseguit l’èxit d’audiència esperat. Això posa en dubte la continuïtat de l’espai, deixant el seu futur en mans de les decisions de Mediaset.