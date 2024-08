Divinity estrena la nova ficció turca 'Quiéreme siempre'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Divinity estrena avui a les 22.00 hores la nova ficció Quiéreme siempre, que estarà disponible per avançat a Mitele PLUS. Es tracta d’una sèrie que narra la història d’amor i les aventures de dos joves amb unes vides totalment diferents. Leyla és una estafadora que busca la seua família. Té l’esperança de trobar els seus pares, aferrada a la idea que la van haver d’abandonar en un orfenat en contra de les seues voluntats, quan només era un nadó. Es veu obligada a unir-se a un grup d’estafadors per aconseguir diners. Per la seua banda, Ates, interpretat per Kerem Bürsin, reconegut pel seu paper a Love is in the air, és un milionari que, després de la mort de la seua mare, va decidir anar-se’n de casa a diversos internats i viure a diferents països, la qual cosa l’ha transformat en una persona solitària que no confia en ningú. Inesperadament, els seus camins es creuen.