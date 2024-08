La 2 recorda l'actor francès Alain Delon, mort diumenge passat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa de La 2 Días de cine homenatja avui Alain Delon, l’actor francès que va morir el 18 d’agost passat als 88 anys. Delon serà enterrat dissabte vinent en una íntima cerimònia als terrenys de la seua mansió a Douchy, al centre de França. El funeral seguirà els desitjos de l’intèrpret de títols com Rocco y sus hermanos o A pleno sol, qui volia ser acomiadat i enterrat en la intimitat, precisament a la petita capella que va fer construir a la seua propietat i on també reposen els seus trenta-cinc gossos. L’artista havia manifestat públicament en moltes ocasions que després de la seua defunció no desitjava grans homenatges nacionals com l’estat francès sol portat a terme. Malgrat que aquesta opció sembla descartada, es planteja la possibilitat d’oficiar una cerimònia posterior perquè el món del cine i els seus admiradors puguin retre-li homenatge.